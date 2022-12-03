CHP’nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP’li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...

CHP'nin Vizyon Belgesi'nin duyurulduğu toplantıda yaşananlar açıklananların önüne geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında ekonomi danışmanlarını tek tek tanıttı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapacak olan Jeremy Rifkin toplantıya ABD'den canlı bağlantı ile katıldı. Yine Hakan Kara ve Refet Gürkaynak gibi isimler de uzaktan bağlantı ile slaytlar eşliğinde açıklamalar yaptı. Jeremy Rifkin'in konuşması sırasında kulaklıkla çeviri yapılmadığı için salondakiler anlatılanları anlamadı. Bu sırada Selvi Kılıçdaroğlu'nun protokolde uyuduğu anlar da ekranlara yansıdı. Heyecanın oldukça düşük kaldığı organizasyona yandaş Tele 1 bile dayanamadı. Hakan Kara'nın sunumu sırasında CHP'nin fonladığı kanal yayını yarıda kesti. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Şaban Sevinç de, organizasyonun bir vizyonsuzluk göstergesi olduğunu yazdı. Paylaşımı kısa süre sonra ise sildi.