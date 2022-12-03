CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.