SON DAKİKA: CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu’nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıklıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahnede açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise yeni ekonomi danışmanlarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olarak duyurduğu Jeremy Rifkin uzaktan bağlantı ile organizasyona katıldı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Öte yandan Rifkin'in konuşması sırasınd aprotokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüldü.