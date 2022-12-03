Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Giriş Tarihi: 3.12.2022 15:23 Son Güncelleme: 3.12.2022 15:31

SON DAKİKA: CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni duyuruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuştuğu sırada uyuyakaldı. Öte yandan İngilizce sunum yapan Rifkin'i salondakilerin anlaması için çeviri kulaklığı dağıtılmadı. Bu da Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.

SON DAKİKA: CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu’nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıklıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahnede açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise yeni ekonomi danışmanlarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olarak duyurduğu Jeremy Rifkin uzaktan bağlantı ile organizasyona katıldı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. Çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Öte yandan Rifkin'in konuşması sırasınd aprotokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüldü.

JEREMY RİFKİN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekonomi danışma kadrosunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA RİFKİN KONUŞTU

Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında danışmanlarını tanıttı, sözü Jeremy Rifkin'e bıraktı. Rifkin, organizasyona uzaktan bağlantı ile katıldı.

ÇEVİRİ KULAKLIĞI OLMAYINA KARIŞIKLIK ÇIKTI

Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuklattı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA