Netflix’ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi

Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor. Amerika'da hukuk derslerinde okutulduğu belirtilen mücadele "Pepsi, Where's My Jet" ismiyle mini dizi olarak Netflix'te yayınlanıyor.
Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.
NETFLİX'TEKİ İLK HARİTA SKANDALI DEĞİL
Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü.
Skandal Türkiye haritasını gören izleyiciler büyük tepki göstermişti.
BELGESELDE AYNI REZALET
Netflix'in "İkinci Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları" adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.
ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SAHNESİ YERLEŞTİRDİLER:
Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirilmişti.
ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR
Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıkmıştı...
ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜLER
Dizide dinozorların insanları yediği sahneler gösterilmedi ancak son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıyor. Çocukları hedef alan dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.