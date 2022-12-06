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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Düzce’de ağır hasarlı 107 bina yıkıldı

Düzce’de acil yıkım kararı olan ağır hasarlı 727 binanın 107’si yıkıldı. Kalan ağır hasarlı yapıların da yıkımı gerçekleştirilecek

Düzce’de ağır hasarlı 107 bina yıkıldı
Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Şu ana kadar ağır hasarlı 727 binadan 107'si yıkıldı. Son olarak Kazukoğlu Mahallesi'nde Cemil Yıldız'a ait 3 katlı bina ekiplerce yıkıldı.



Binasının yıkılışını izleyen Cemil Yıldız'ın kardeşi Celal Yıldız, "Bu bina 1993 yılında yapıldı. Daha önce de deprem atlattı. Binayı ağabeyim yaptı. Kendileri yazın buraya gelip bu binada kalıyorlardı. Kışın da binada biz oturuyoruz. Binada benim de emeğim var. Üst katların kolonları sağlam ama alt katların kolonları depremde patladı. Çok şükür can kaybımız yok. Depremde 6 kişi çıkmıştık bu binadan" dedi.
Binanın yıkılışı drone ile havadan da görüntülendi.

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Düzce’de ağır hasarlı 107 bina yıkıldı
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