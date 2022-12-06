Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın eşinin sözleri yürekleri dağladı: Böyle mi görecektim seni?

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın (41) cenazesi, askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehidin eşi Beyhan Duman (35), "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni" diyerek gözyaşı döktü.