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OTOMATİK OYNAT
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Pençe-Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.12.2022 | 16:11
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Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video 06.12.2022 | 15:12
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İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması | Video 06.12.2022 | 13:09
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Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi | Video 06.12.2022 | 11:48
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Konya'da DEAŞ toplantısına polis baskını: 5 gözaltı | Video 06.12.2022 | 11:46
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Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:49
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 6 Aralık 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 06.12.2022 | 10:23
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“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:16
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Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 06.12.2022 | 08:57
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Bursa’da daire alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 06.12.2022 | 09:49
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Virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 06.12.2022 | 09:49
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SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 06.12.2022 | 09:24
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“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 06.12.2022 | 09:23
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Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 06.12.2022 | 09:22
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TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 06.12.2022 | 08:57
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın eşi Beyhan Duman'ın feryatları yürekleri dağladı. Anne ve baba da cenazede güçlükle ayakta durabildi.