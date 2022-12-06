Pençe-Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı | Video

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın eşi Beyhan Duman'ın feryatları yürekleri dağladı. Anne ve baba da cenazede güçlükle ayakta durabildi.