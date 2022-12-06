SON DAKİKA | Konya’da Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu

Son dakika haberi... Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı düşen eğitim uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.

Ayrıntılar geliyor...