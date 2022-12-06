Video Yaşam SON DAKİKA: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu | Video
SON DAKİKA: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu | Video

SON DAKİKA: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu | Video

06.12.2022 | 14:23

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Son dakika haberi... Konya Karatay’da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot son anda paraşütle atlayarak kurtuldu. MSB kazanın sebebini de açıkladı.

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