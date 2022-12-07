



AK PARTİLİ VEKİL SERT ÇIKTI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "TBMM'ye 'Gazi' sıfatını 'Geçin o ayakları' diyerek alaya alan Kemal Kılıçdaroğlu meclis tarihine kara bir sayfa açmıştır. Tarih, CHP Genel Başkanını gaflarıyla ve bu sayfayla hatırlayacaktır."



UFUK URAS TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ufuk Uras: "15 Temmuz'da darbecilerin meclisimize maytap değil bomba attıklarının hâlâ farkında değil misiniz ki maytap geçiyorsunuz. 15 Temmuz'da TBMM bir kez daha gazi meclis oldu."

Atatürk’ün partisi mandacılara emanet