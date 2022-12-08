Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.
Bakan Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne" çevrim içi katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dönmez şunları söyledi:
YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ
"Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde mühendislerimizin karar ve çalışma aşamasında artık başrolde olduğu bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Nice sınamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Çünkü biliyorduk ki bu yol Türkiye'nin enerjide, ekonomide tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Ve artık 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz.
SAKARYA GAZ SAHASI DÜNYANIN EN HIZLISI OLACAK
Faz 1'de 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Sakarya gaz sahasının arı gibi çalışan ekibi inşaAllah keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak"
Bakan Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. 2 kara, 2 deniz toplam 4 LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Onu da, inşallah, yakın zamanda hizmete alacağız. Bor Karbür tesisimiz tamamlandı yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Lityum üretecek iki fabrikamızın temelini yakında atacağız."
TÜRKİYE PETROLLERİNİN GÜNLÜK ÜRETİMİNDE HEDEF 100 BİN VARİL
Karada petrol arama ve üretimine hız verildiğini, Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahasında günlük yaklaşık 5 bin varillik üretime başlandığını ve Adana'da Çukurova Sahasında 8 milyon varil değerinde keşif yapıldığını vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretiminin gelecek 1-2 yıl içinde 100 bin varil seviyelerine getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.
Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğal gaz depolama tesislerinden yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayenin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu belirterek "Enerjide kızılelmamız belli: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadesini kullandı.