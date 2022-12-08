İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: "O eli bizzat ben kırarım"

KOLUNU KIRARIM

Uz, "Bilinmesini istediğim bir şey var; bugünlere büyük mücadeleler vererek geldik. Kolin de kapatılan ışıkları, kapıları kilitlenen salonları biliyorsunuz. Esnafa gittiğimizde önden 'Bunlar PKK'lı, FETÖ'cü' diye kapılarını yüzümüze kapatanları biliyorsunuz. Ne sayın genel başkanımız ne de kurucular kurulumuz ne de bizim Çanakkale'de partimizi kurup bu zamana kadar emeği geçen arkadaşlarımız bizim partimizi birilerinin paydaşı ya da yandaşı olsun diye kurmadık. Emin olun. Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım, bunu da buradan ilan ediyorum" diye konuştu.