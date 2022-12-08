Son dakika! Bakan Murat Kurum: 81 ilde ’Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar’ uygulaması başlıyor

Son dakika... Türkiye 2023 Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sektörümüzün önemli temsilcileriyle bizleri buluşturan A Para televizyonu ve Turkuvaz medyanın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dünyamız son yıllarda etkisi derinleşen, salgın, kıtlık, savaş, ülkelerin iç savaşları ve en önemlisi de iklim değişikliğinden kaynaklı doğal afetler ve küresel ekonomik krizle mücadele etmekte. Küresel enflasyonun yükseldiğini, arz talep dengesinin bozulduğunu ve maliyetlerin arttığını görüyoruz. Maliyetlerdeki bu artış inşaat ve alt sektörleri etkilemiştir. Dünyada inşaat sektöründe ikinci sıradayız. En iyi müteahhitler sıralamasında 44 müteahhitimizi bu sıralamanın içinde yer alıyor. Şirketlerimiz dünyanın pek çok noktasında inşalar etmekte. Ürettiğimiz malzemeler, bilgi birikimimiz, yurt dışına verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyoruz.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Attığımız her hamle, 250 alt sektörü etkiliyor. İstihdama katkı sağlıyoruz. Sektör 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörü ülke ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Oluşan küresel daralmayı, sebep olduğu artışı önlemek adına, sektörümüzün yanında olduk. Bugün inşaat sektörümüzü yakından ilgilendiren düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. 125 bin müteaahitimizi sınıflandırdık. Yıkımdan çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanılması amacıyla yönetmeliğimizi değiştirdik Kaynaklarımız sınırsız değil. Sürdürülebilir ekonomiye dikkat etmek zorundayız.

81 İLDE BAŞLIYOR! YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

Çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla yeni bir sayfa açtık. Model bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasının da yıl başı itibariyle 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz. Bin metrekareden büyük olan binalarımızı enerji sınıfı b olacak. Tükettikleri enerjinin yüzde 5'i de yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamasını zorunlu hale getirdik. Enerjiden yüzde 25 tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Kendi kendine yeten ülkeler güçlü ülkeler. İthalatımızın büyük kısmını enerji üzerine yaptığımızı görüyoruz. Her projede kendi kendine yeten binalara geçmek zorundayız. Ülkemizin enerji ithalatı faturasını da yıllık 5 milyar lira azaltmak hedefindeyiz.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsat var. Yeni yapacağımız yatırımlar iklim değişikliğiyle mücadeleyi örneklendirmemiz gerekiyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında boşa akan sularımız var. 2 bin metrekareden büyük parsellerde yağmur suyu depolamasını zorunlu hale getirdik. Konut arzını artırmak amacıyla, iskan almış ya da inşaa aşamasında olan 50 bin ofisin 2023 yılı itibariyle temmuz ayına kadar konuta dönmesine imkan sağladık.

3.2 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye bir deprem ülkesi. Kentsel dönüşüm meselesinde elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bizim bu memlekete karşı sorumluluklarımız var. Deprem nedeniyle bir tek canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Düzce'deki depremde kardeşlerimizin yanındaydık. Hızlı bir aksiyon aldık. 99 sonrası yapılan yapılarda herhangi bir hasarın olmadığını gördük. Ağır bir yıkım yaşanmamasının sebebi de sektörümüzle birlikte yapılan çalışmalardır. Aldığımız tedbirlerdir. Bu şuurla birlikte, ülkemizi depreme karşı sizlerle birlikte daha güvenli hale getireceğiz. 3.2 milyon konut dönüştürüldü bu kapsamda. 13 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara yerleştirdik. Yunanistan Portekiz, İsveç nüfuslarına denk geliyor bu rakam. 780 bin vatan toprağının her yerinde adımlarımızı atacağız. 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

İstanbul dönüşümün merkezidir. 39 ilçesinde bizim projemizi görürsünüz. Kağıthane'de önemli bir dönüşüm projesi yaptık. Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 93 bin konutun dönüşümü de İstanbul'da fiilen devam etmektedir. 6 milyon sağlıksız yapı stoğu ülke genelinde bulunuyor. 2035 yılına kadar bu yapı stoğuyla ilgili dönüşümü başlatmaktır. Bu bir siyaset üstü meseledir. Belediyeler bütçesini buna ayırmak zorundadır. Algıdan, reklamdan uzak durarak. Bunu milletimizle birlikte başaracağız. Deprem dönüşümünü de hep birlikte yapacağız.