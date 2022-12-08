Son dakika! Bakan Murat Kurum: 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor | Video

Son dakika... Türkiye 2023 Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını yılbaşı itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçiriyoruz. 2030 itibarıyla tüm binalar sıfır enerjili olarak inşa edilecek." dedi. İşte son dakika açıklamaları...