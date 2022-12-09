Başörtüsü mağdurlarından muhalefete çağrı: Samimiyseniz destek verin





Yıllara mal olan bir surecin kısa bir yüzleşme ile bir günde affı mümkün ve kabul değldir. Yılların üzerimize bıraktıkları bu baskının izlerini silen Cumhurbaşkanımızın anayasal güvence çalışması bu süreci taçlandırmıştır. 6'lı masa üyeleri bu konuda kendileri de gerçekten dürüstlerse atılacak her adımı destekleyeceklerdir ve bu yolla samimiyetlerini ispatlayacaklardır diye düşünüyorum."