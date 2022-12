Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir anma videosu paylaştı

"ONLARIN HER BİRİ BİRER PIRLANTAYDI"



Birçok arkadaşını şehit verdiğini söyleyen Kaptanoğlu, "Ben orada Tim-47'nin amiriydim. Bana bağlı olarak beraber çalıştığımız birçok arkadaşım şehit oldu. Yakın arkadaşım Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik şehit oldu. Onlarla çalışmak apayrı bir duygudur. İnsanlar onları tanısaydı, şehitlerin kimlere yakışacağını, kimlerin şehit olacağını anlayabilirlerdi. Hastanede yattığım sürece vazifeme tekrar geri dönme ümidiyle tedavimin en iyi şekilde yapılmasını sağladım. Şu an da vazifedeyim. Daha güzel şeyler yapabilmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarla birçok göreve gittim. Onların her biri birer pırlantaydı. Karakter olarak, insan olarak her şeyler dört dörtlüktü. Şehidin kusursuz olması o çocuklar için tarif edilecek bir kelimedir" diye konuştu.