Bulgaristan’la ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i dün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki lider, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültür mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. NATO müttefiki olarak her alanda dayanışmamız güçlü olmalı.Radev ile görüşmemizde düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Karşılıklı ziyaretimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle işbirliğimiz daha da gelişecektir.Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Enerjide talepleri nasıl karşılayacağımız konusunda adımlar atılacak.Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin bölgenin güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Radev de şöyle konuştu:Başkan Erdoğan'a sıvılaştırılmış gaz konusunda sağladığı destek için, tahıl koridoru konusunda yaptıkları için teşekkür ediyorum. Enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek önemli.Şimdilik net ve uzun vadeli bir sözleşme ile belirlenen tek güvenli gaz, Türkiye'den geçen Azerbaycan gazıdır.Başkan Erdoğan dün Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ı da kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.