SON DAKİKA: HDP’li vekiller gizli istihbarat raporlarını açıkladı! Bakan Soylu çok sert çıktı: Hainsin, açıklayamazsın...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri tüm hızı ile sürüyor. Bütçe görüşmelerinde provokatif tavırlar takınan HDP'li vekiller bu sefer de, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin yer aldığı Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgileri açıklamak istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu duruma çok sert tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi ile oturuma 5 dakika ara verildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yaşananlar sonrası bir dizi açıklamada bulundu. Destici, "Bütçe görüşülürken, Meclis kürsüsünden, devlet sırrı olan istihbarat komisyonu raporlarının PKK'nın sivil uzantısı sözde milletvekilleri tarafından açıklanması rezalet ve ihanettir." dedi.
TBMM'DE BÜYÜK GERGİNLİK
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bir gerginlik daha yaşandı. HDP'li vekiller Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki gizli bilgileri bütçe genel kurulunda açıklamak istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu duruma çok sert tepki gösterdi.
"AÇIKLAYAMAZSIN, HAİNSİN"
Bakan Soylu, gizli bilgileri açıklamak isteyen HDP'li vekile, "Bunları açıklamayamazsın, hainsin." diye çıkıştı. Gerginliğin büyümesi ile oturuma 5 dakika ara verildi.
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DESTİCİ: HDP MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından bu konuda sert ifadeler kullandı. Destici, "Defalarca, HDP'nin TBMM'deki varlığının,Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu ifade ettik. Bütçe görüşülürken, Meclis kürsüsünden, devlet sırrı olan istihbarat komisyonu raporlarının PKK'nın sivil uzantısı sözde milletvekilleri tarafından açıklanması rezalet ve ihanettir." dedi.
"PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP KAPATILMALIDIR"
Destici, HDP'nin kapatılmasının elzem olduğuna vurgu yaptı, "İç hukuk da uluslararası hukuk da, şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta ortada. Legal görünümlü illegal yapı olan pkk'nın siyasi şubesi sözde siyasi parti ivedilikle kapatılmalı, Devletin gizli raporlarının da görüşüldüğü Gazi Meclis terör örgütü uzantılarından temizlenmelidir." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN "BAKANLIK VERİLEBİLİR" DEMİŞTİ
6'lı masaya dışarıdan destek veren ve CHP ile görüşmelerini sıklaştıran HDP'nin bakanlık istediği kulislerde konuşuluyordu. Bu soru CHP'li Gürsel Tekin'e soruldu. Tekin, 6'lı masanın iktidara gelmesi halinde HDP'ye de bakanlık verilebileceğini ifade etmişti. Bu sözler büyük tepki çekmişti.
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da, "HDP bakanlık alabilir. HDP'nin 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir." ifadeleri ile CHP'nin bu konuya sıcak baktığını ifade etmişti. Yalım'ın açıklaması da büyük tepki çekmişti.