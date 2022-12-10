SON DAKİKA: HDP’li vekiller gizli istihbarat raporlarını açıkladı! Bakan Soylu çok sert çıktı: Hainsin, açıklayamazsın...

DESTİCİ: HDP MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından bu konuda sert ifadeler kullandı. Destici, "Defalarca, HDP'nin TBMM'deki varlığının,Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu ifade ettik. Bütçe görüşülürken, Meclis kürsüsünden, devlet sırrı olan istihbarat komisyonu raporlarının PKK'nın sivil uzantısı sözde milletvekilleri tarafından açıklanması rezalet ve ihanettir." dedi.

"PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP KAPATILMALIDIR"

Destici, HDP'nin kapatılmasının elzem olduğuna vurgu yaptı, "İç hukuk da uluslararası hukuk da, şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta ortada. Legal görünümlü illegal yapı olan pkk'nın siyasi şubesi sözde siyasi parti ivedilikle kapatılmalı, Devletin gizli raporlarının da görüşüldüğü Gazi Meclis terör örgütü uzantılarından temizlenmelidir." ifadelerini kullandı.