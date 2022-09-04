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CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir 04.09.2022 | 19:09
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. "HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız." diyen Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.