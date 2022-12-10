SON DAKİKA | TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız

Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.