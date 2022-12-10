Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:27 Son Güncelleme: 10.12.2022 10:44

SON DAKİKA | TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin konuştuğu '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' olayına da değinen Şentop: "Çocuğa istismar en ahlaksız suç. Dava açılmış durumda, takipçisi olacağız. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi. Bir takım suç işleyen şahısları bahane ederek oradan toplumun belli bir kesimini itham eden yaklaşımlar da doğru değil." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZORLA EVLENDİRİLMESİ

Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.

Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.

Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Kadı adaleti, bugün karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir.

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SON DAKİKA | TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız
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