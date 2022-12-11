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Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:10 Son Güncelleme: 11.12.2022 19:47

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yapılan kiritk görüşmede tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca Ukrayna lideri Zelenski ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

UKRAYNA HALKININ İNSANİ YARDIM İHTİYAÇLARI

Başkan Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1.033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

TAHIL KORİDORU

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
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