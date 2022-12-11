Video Haber Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video

11.12.2022 | 14:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yapılan kiritk görüşmede tahıl koridoru ve bolgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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