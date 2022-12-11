Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yapılan kiritk görüşmede tahıl koridoru ve bolgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.