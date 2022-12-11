Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Putin’e ’harekat’ mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.
BaşkanErdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video
PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.