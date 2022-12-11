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Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:10 Son Güncelleme: 11.12.2022 14:37

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yapılan kiritk görüşmede tahıl koridoru ve bolgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Putin’e ’harekat’ mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

BaşkanErdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı!
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