Türkiye’nin eserleri tek tek yükseliyor

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metre kule yüksekliğine ulaştı.Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip oldu. Açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Başkan Erdoğan tarafından yapılan köprü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 viyadük, 6 altgeçit köprüsü, 38 üstgeçit köprüsü, 5 köprü, 43 altgeçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi inşa edildi.Artvin'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 47 metreyi bulurken, boşaltılan köylerde evler birer birer sular altında kalmaya başladı. Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli, 22 Kasım'da su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla gövdede biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor. Köylerde taşınmalar devam ederken sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor. İrmakyanı Köyü'nde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesinin bölgede rahatça dolaştığı görülüyor.