Yozgat Havalimanı’nda altyapı yüzde 95 tamam

Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda inşa edilen Yozgat Havalimanı'nda fiziki altyapı yüzde 95 oranında tamamlandı. 2023'te açılması planlanan havalimanındaki çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, "Üstyapı inşaatı da başladı. 2023'te inşallah Yozgat Bozok Havalimanı'mıza uçakların indiğini göreceğiz. Hem hızlı trenin gelmesiyle hem havalimanı tamamlandığında Yozgat'ımız çok değişecek. Hızlı tren inşaatında özellikle Elmadağ'da teknik sorunlar çıkmıştı. Onlar da giderildi. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.