Son dakika: Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na ’Çocuk İstismarı’ iddiaları ile ilgili yanıt: Belli ki sana doğru bilgi aktarılmıyor

6 yaşındaki çocuğun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdureye koruma yükümlülüklerini yerine getirirken, yargısal süreç de işliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah tüm milletvekillerini olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Toplantının ardından Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuya sessiz kaldığını ima eden açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sürecini görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: ORGANİZE KÖTÜLÜKTÜR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk istismarı olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN YANIT GELDİ: SANA BELLİ Kİ DOĞRU BİLGİ AKTARILMIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'Sessiz kalınıyor, harekete geçilmiyor' imalarına sert yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı,bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

"YARGI SÜRECİ KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE İŞLİYOR"

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.