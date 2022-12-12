SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Gazı karada işleyecek Filyos'un yüzde 85'i tamamladık.

GABAR DAĞI'NDA BULUNAN PETROL

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği sırasında şehit olan Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor. Buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.