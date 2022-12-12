Başkan Erdoğan’dan KYK kredi ve burs ücreti açıklaması | Video

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, başörtüsü düzenlemesine ilişkin, "Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağrıyoruz." dedi. İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları...