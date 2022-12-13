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Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:14

Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”

Başkan Erdoğan’ın Samsun mitingi sonrası gençlerle buluşmasına damga vuran 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, “Başarımı kutlayıp, ‘ama okulunu bırakma. Sonuna kadar da oku. O zaman maddi manevi senin arkandayım’ dedi. Bu sözler hoşuma gitti” dedi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Mitingi sonrası gençlerle buluşmasında en çok ilgiyi küçük yaşına rağmen 460 bin takipçisi olan, 12 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker gördü.



Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki buluşmaya katılan ve kendisiyle özdeşleşen "İzabella" şarkısını canlı olarak Erdoğan'a söyleyen Fevzi Kaan, o anları ve duygularını anlattı.

ÇOK MUTLU OLDU

Miting günü öğle saatlerinde babasına gelen telefonla, gençlik buluşmasına davet edildiğini öğrendiğini anlatan Fevzi Kaan, "Babamla birlikte orgumuzu alarak salona gittik.



Cumhurbaşkanımız elimi sıkıp, "Nasılsın Fevzi" dedi. Ben de iyiyim dedim ama çok heyecanlandım. Başarımı kutlayıp, 'ama okulunu bırakma. Sonuna kadar da oku.



O zaman maddi manevi senin arkandayım' dedi. Bu sözler hoşuma gitti. Ben de kendisine kendi yorumumla İsabel şarkısını söyledim. Çok mutlu oldu" dedi.

Başkan Erdoğan 'Isabelle' yorumuyla fenomen olan Fevzi'yi dinledi

CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ

Fevzi Kaan'ın babası Hakan Türker ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlerle buluşmada oğlunu da davet etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyoruz.



Fevzi okumalı. Geleceğini sosyal medya üzerine değil okulu üzerine kurmalı. Zaten okuluna devam ediyor. Hatta eksikliği olan derslerinde takviye alıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti ise bizim gururumuzu okşadı. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

"SEN VARSAN KEYFİM MEYFİM ON NUMARA"

Fevzi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a itafen 'Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara' demesi ise büyük alkış alırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
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