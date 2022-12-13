HDP’den CHP ve İYİ Parti ile ’İttifak’ itirafı! Akşener buna ne diyecek?

"HERKES BİLİYOR Kİ..."

Mithat Sancar, herkesin seçimlerdeki desteklerinden haberdar olduğunu belirtirken İstanbul ve büyükşehirlerde belediyelerin HDP desteğiyle kazanıldığını söyledi.

Sancar "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı

"ALTILI MASA'YA OLUMLU BAKIYORUZ"

Sancar Altılı Masa'ya yaklaşımlarını da şu sözlerle açıkladı: Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık.