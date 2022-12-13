Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
00:53
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
01:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı 13.12.2022 | 22:55
01:05
Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 13.12.2022 | 21:33
01:57
Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2022 | 19:04
00:15
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 13.12.2022 | 17:51
04:15
00:15
01:08
Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 13.12.2022 | 16:37
02:56
Bursa’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 13.12.2022 | 16:08
03:18
Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video 13.12.2022 | 13:55
04:59
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 13.12.2022 | 16:00
03:01
09:44
03:15
Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 13.12.2022 | 15:07
01:37
01:05
Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı | Video 13.12.2022 | 14:01
02:18
Ordu’da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 13:54
00:12
00:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 13.12.2022 | 13:04
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masa ile ortaklık itirafında bulundu. Mithat Sancar, "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette partiler kendi aralarında ve farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur." derken 2019 seçimlerinde de muhalefete verdikleri desteğe dikkat çekti.