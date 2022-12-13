Video Yaşam HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı

13.12.2022 | 22:55

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masa ile ortaklık itirafında bulundu. Mithat Sancar, "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette partiler kendi aralarında ve farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur." derken 2019 seçimlerinde de muhalefete verdikleri desteğe dikkat çekti.

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