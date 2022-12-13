Sağlık Bakanı Koca’dan ilaç sorunu açıklaması: 1-2 gün içerisinde çözüm için adım atılacak

85 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN BİR HEKİME EMANET EDİLMESİ

Bakan Koca, 85 yaşından büyüklerin her birinin bir hekime emanet edilmesine yönelik programın detaylarını konusundaki soru üzerine de uygulamanın önemli bir proje olduğunu söyledi.

"Özellikle yaş alan çınarlarımıza, hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak sağlık hizmeti vermek istiyoruz." diyen Koca, şöyle konuştu:

"Bir hekim arkadaşımızın yanında bir hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekreterin olduğu birim oluşturulacak. 250 kişiye bir birim oluşturulacak. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde bu birimler oluşturulacak. Uzaktan sağlık hizmeti için de hekimle yaş alan çınarlarımızın iletişimde olduğu, rapor ve benzeri bir takım uygulamalarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği; yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden bu hizmetin verilebileceği ve hastane ortamına gelinmesi gerekiyorsa yönlendirme ve koordine etme anlamında, bu birim sorumlu olacak. Hastaneye gelme durumunda da hastanedeki organizasyonu da koordine edip planlayan bir hizmet şekli olacak. Bu anlamda dünyada da farklı, önemli bir hizmetimiz olacak."

Uygulamanın sağlık çalışanları açısından yeni bir istihdam gerektirmediğini belirten Koca, "Hekim arkadaşlarımızla ilgili ilave bir istihdam olabilir ama sağlık çalışanları boyutuyla zaten bu alımı yaparken, 42 bin 500 ile toplam 85 bin alım içinde bu hizmetin de ihtiyacı olan sağlık çalışanları da alınmış oluyor." diye konuştu.

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