Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sorunu açıklaması: 1-2 gün içerisinde çözüm için adım atılacak | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız." dedi.