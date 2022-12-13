Son dakika: Antalya’da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 22 Nisan 2022'deki MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplara gönderildiği tespit edildi.

Bu yöntemle 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 20 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında daha 30 ilde gözaltı kararı verildi.