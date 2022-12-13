Son dakika: Antalya’da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 22 Nisan 2022'deki MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplara gönderildiği tespit edildi.
Bu yöntemle 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 20 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında daha 30 ilde gözaltı kararı verildi.
30 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
163 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerinin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
101 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra Türkiye'de bir takım verilere ulaştık. Nisan ayından itibaren elde ettiğimiz bu konuda analizi, binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi, takip edilmesi... Ardından atılan adımlarla ekim 2022'de bir operasyon gerçekleştirdik.
Ardından bu sabah itibarıyla bir operasyon daha gerçekleştirdik. Bu operasyonda 15 bahis sitesinin bulunduğu.
Halil Falyalı'nın yakınlarının da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak belirlenmiştir. 850 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha başlangıçtır. 136 kişiden 101 kişisi gözaltına alındı.
Son Dakika: Antalya'da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında | Video
Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Bu operasyon kendi alanında örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur."