Son Dakika: Antalya'da mali suçlarla mücadele! Bakan Soylu açıkladı: 101 kişi gözaltında | Video
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Son dakika haberleri: Ankara merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı suç örgütü operasyonunda 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Halil Falyalı'nın yakınlarının da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak belirlenmiştir. 850 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha başlangıçtır. 136 kişiden 101 kişisi gözaltına alınmıştı." ifadelerini kullandı.