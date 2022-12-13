SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme! Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için flaş hamle

MAĞDUR AVUKATINDAN TUTUKLAMA VE GİZLİLİK TALEBİ

Bu gelişmelerin ardından açılan davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Mağdur H.K.G.'nin avukatı, tutuksuz sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi. Öte yandan 2020 yılında başlayan soruşturmanın yürütüldüğü sırada savcılığın o dönem şüpheli olan 3 ismi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı. Tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazda bulunduğu ancak ikinci kez tutuklama talebinin de reddedildiği öğrenilmişti.