Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi’ni gezdi

Türkmen kına gecesi ve Türkmen düğününün canlandırıldığı gösteriyi izleyen Emine Erdoğan ile Aliyeva ve Berdimuhamedova, daha sonra keçe-kilim dokuma atölyesini ziyaret etti. Emine Erdoğan ile Oğulgerek Berdimuhamedova, bir dokuma tezgahının başına geçerek tezgahtaki kilime ilmek attı.

Lider eşleri, daha sonra yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.