Video Haber Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video
Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video

Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video

14.12.2022 | 19:05

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.

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