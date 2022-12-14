“Müşteri" rolüne girip istihbarat topladılar! 3 dedektiflik firması sahibi tutuklandı…

BİLGİ, BELGE VE FOTOĞRAF AKTARDILAR

İddialara ve SABAH'ın ulaştığı çok özel bilgilere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefte olan kişilerin özel bilgileri toplandı ve o bilgiler Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD ajanlarına aktarıldı. Gözaltına alınan bazı isimlerin hedef olan kişileri gizli bir şekilde takip ettikleri ve fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD ajanlarına aktardıkları belirlendi. O bilgi, belgeler ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler hakkında bazı itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre bazı isimler tehdit edildi ve şantaja maruz kaldı. Bazı şüphelilerle bazı MOSSAD ajanları arasında para trafiğinin de tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturmada çok sayıda özel dedektiflik firmasının "şüpheli" konumunda olduğu ifade edildi. Üç dedektiflik firması sahibinin tutuklandığı öğrenildi.

MOSSAD'IN 15 CASUSU YAKALANMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz yıl da çok önemli bir operasyona imza atmış ve Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 MOSSAD Casusu'nu yakalamıştı. Yine sadece SABAH'ın duyurduğu o operasyonda gözaltına alınan casusların özel "Fişleme" dosyaları karşılığında binlerce euro ödemeler aldıkları ortaya çıkarılmıştı.