“Müşteri" rolüne girip istihbarat topladılar! 3 dedektiflik firması sahibi tutuklandı…

MOSSAD Ajanları'nın "Müşteri" rolünde "Özel Dedektiflik" yapan bazı danışmanlık firmalarının çalışanlarıyla irtibata geçtikleri ve para karşılığında istedikleri bilgi, belge ve fotoğrafları topladıkları iddia edildi. Soruşturmada çok sayıda özel dedektiflik firmasının "şüpheli" konumunda olduğu ve üç farklı dedektiflik firması sahibinin tutuklandığı ifade edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği ve yalnızca SABAH'ın duyurduğu Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nun ayrıntılarına da SABAH ulaştı. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve MOSSAD ajanlarının yönlendirmesi ile ülkemizde olan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını "Danışmanlık ve Özel Güvenlik" ismi altında 'özel dedektiflik' faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip eden 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 44'ü İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi ve 20'si; Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi olan "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgular sırasında alınan ifadelerin ardından 13 şüphelinin hakkında daha soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla gözaltı kararı verildi.
BİLGİ, BELGE VE FOTOĞRAF AKTARDILAR
İddialara ve SABAH'ın ulaştığı çok özel bilgilere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefte olan kişilerin özel bilgileri toplandı ve o bilgiler Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD ajanlarına aktarıldı. Gözaltına alınan bazı isimlerin hedef olan kişileri gizli bir şekilde takip ettikleri ve fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD ajanlarına aktardıkları belirlendi. O bilgi, belgeler ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler hakkında bazı itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre bazı isimler tehdit edildi ve şantaja maruz kaldı. Bazı şüphelilerle bazı MOSSAD ajanları arasında para trafiğinin de tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturmada çok sayıda özel dedektiflik firmasının "şüpheli" konumunda olduğu ifade edildi. Üç dedektiflik firması sahibinin tutuklandığı öğrenildi.
MOSSAD'IN 15 CASUSU YAKALANMIŞTI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz yıl da çok önemli bir operasyona imza atmış ve Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 MOSSAD Casusu'nu yakalamıştı. Yine sadece SABAH'ın duyurduğu o operasyonda gözaltına alınan casusların özel "Fişleme" dosyaları karşılığında binlerce euro ödemeler aldıkları ortaya çıkarılmıştı.