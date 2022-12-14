SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi

Son dakika haberi... 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.