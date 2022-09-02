Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan yakalandı

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Ankara'da evinin önünde 2002 yılında suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik de tespitler yaptı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığında MAK Alay Komutanı olan suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen Mustafa Levent Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİNE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili suikastın planlayıcısı olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş yakalanmamak için 13 günde 5 ev değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Operasyon günü iki işbirlikçi ve bir avukatla buluştuğu restoranda kendisini yurtdışına kaçırmalarını isteyen, bıyıklarını da restoran tuvaletinde kesen Göktaş, şehir değiştirirken de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araç kullandığı belirlenmişti. Zanlının yakalanması için oluşturulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 ev ile bir büyük şirket binasına operasyon düzenlemişti.

OPERASYON ÖNCESİ FİRAR ETTİ

Mustafa Levent Göktaş'ın yaptığı kaçış planının detaylarına ve kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaşmıştı. İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak Göktaş'ın firar ettiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş için Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı, kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.