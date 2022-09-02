Son Dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş yakalandı! İşte Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı | Video

Son dakika haberi: Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın gözaltındaki ilk fotoğrafı ilk kez A Haber'de yayınlandı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, "Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmamak için sürekli olarak sürekli sakallarını keserek bıyıklarını uzatarak sürekli değişime gittiği tespit edilmişti. Türkiye'deyken yakalanma emri çıkarıldığında oldukça uzun bıyıkları bulunuyordu. Bunu da Antalya'da bir kafeye giderek kesmişti. Bu görüntüler de ilk kez A Haber'de yayınlanıyor. Bulgaristan'da yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri Levent Göktaş'ın." ifadelerini kullandı..