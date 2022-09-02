Son Dakika: Levent Göktaş ne zaman iade edilecek? Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama | Video
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçleri hakkında konuştu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz." dedi. Bakan Soylu aynı zamanda "Levent Göktaş nasıl iade edilecek?" sorusunu da yanıtladı..