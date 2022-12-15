BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu kararı oydaşma ile kabul etti. Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

SIFIR ATIK GİRİŞİMLERİNİ UYGULAMAYA TEŞVİK

Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.

Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

EMİNE ERDOĞAN VE GUTERRES "İYİ NİYET BEYANI" İMZALAMIŞTI

Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

"Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak tüm dünyada kutlanacak" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun almış olduğu kararla 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etmesiyle ilgili bir video mesaj yayımladı.

"BM GENEL KURULU ALDIĞI KARARLA 30 MART'I 'ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ' OLARAK İLAN ETTİ"

Bakan Kurum video mesajında şunları ifade etti:



"Bugün ortak evimiz dünyamızın geleceği, Türkiye'nin istikbali, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız doğamız için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. BM Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan etti. 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bugün hem ülkemizin çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle 'Sıfır Atık Hareketi' ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Saygıdeğer Hanımefendi, geçtiğimiz Eylül ayında BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamıştı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğu 'Sıfır Atık' kararı Genel Kurulda kabul edildi. 105 ülkenin destek verdiği bu karar sonucunda bundan böyle her yıl 30 Mart günü 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak tüm dünyada kutlanacak. Böylece tüm çevre projelerimizin çatısı olan Sıfır Atık Hareketi'nin, artık küresel bir çevre hareketi olduğu BM Genel Kurulu kararıyla da desteklenmiş oldu."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİ OLAN SIFIR ATIK VİZYONUMUZ BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELMİŞTİR"

Bugün Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonunun bir dünya markası haline geldiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Ben böyle bir kararın alınmasından dolayı bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine 'dur' demek için geliştirilen 'Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü, savunucusu Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, her konuda olduğu gibi ortak evimiz dünyayı yakından ilgilendiren tüm çevre ve doğa koruma projelerinde de model ülkelerden biri olmaya devam edecektir. Biz yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde koruyacak iklim değişikliğiyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.