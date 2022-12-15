“Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak" | Video

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun aldığı kararla 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan etmesine ilişkin bir video yayımlayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum: 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’ ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bugün Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.