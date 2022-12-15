CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma anı ortaya çıktı

Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.