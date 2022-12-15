CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma anı ortaya çıktı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" ve "İrtikap" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen 17'nci şüpheli olan Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video
RÜŞVET SORUŞTURMASI
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.
Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı.
9 SAVCI GÖREVLENİDİRLDİ
Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri için 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.
YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Murat Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor.
Mülkiye müfettişleri, bu suçları Beşiktaş Belediyesinde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.