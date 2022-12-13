Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda flaş gelişme: Murat Hazinedar yakalandı!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 21:23 Son Güncelleme: 13.12.2022 22:00

Son dakika haberi | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda flaş gelişme: Murat Hazinedar yakalandı!

Son dakika haberi: CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik düzenlenen “Rüşvet” ve “İrtikap” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda flaş gelişme: Murat Hazinedar yakalandı!

Son dakika haberi... CHP'li Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ: ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Dosyanın 2016 yılına ait rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçalanan süreç, mülkiye müfettişlerinin çalışmalarıyla başladı.

Müfettişlerin 2016 yılına ait soruşturma raporunu adliyeye göndermesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü görevlendirdi.

SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video

Rüşvet, İrtikap ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yapılan çalışmada aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinadar'ın ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

Aktif görevde bulunan Beşiktaş Belediyesi İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, iki eski belediye başkanı yardımcısı Rıfat Örnek ve Hüseyin Avni Sipahi'nin de aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

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Son dakika haberi | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda flaş gelişme: Murat Hazinedar yakalandı!
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