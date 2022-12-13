Son dakika haberi | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda flaş gelişme: Murat Hazinedar yakalandı!

Son dakika haberi... CHP'li Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ: ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Dosyanın 2016 yılına ait rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçalanan süreç, mülkiye müfettişlerinin çalışmalarıyla başladı.

Müfettişlerin 2016 yılına ait soruşturma raporunu adliyeye göndermesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü görevlendirdi.

SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video

Rüşvet, İrtikap ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yapılan çalışmada aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinadar'ın ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.