Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:18 Son Güncelleme: 13.12.2022 14:03

Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Son dakika haberi: CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı kararı var. Eski Başkan Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında olduğu öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı, 2 yardımcısı ve aktif zabıta memurlarının da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Murat Hazinedar'ın arandığı öğrenilirken, dosyanın 2016 yılına ait rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi.

Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçalanan süreç, mülkiye müfettişlerinin çalışmalarıyla başladı.

Son Dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video



Müfettişlerin 2016 yılına ait soruşturma raporunu adliyeye göndermesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü görevlendirdi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ŞÜPHELİ

Rüşvet, İrtikap ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yapılan çalışmada aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinadar'ın ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah operasyon düzenlendi.

ESKİ BAŞKAN ARANIYOR

Operasyon kapsamında eski belediye başkanı Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve aktif zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Murat Hazinedar'ın ise arandığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video

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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
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