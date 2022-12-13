Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı, 2 yardımcısı ve aktif zabıta memurlarının da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.
Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Murat Hazinedar'ın arandığı öğrenilirken, dosyanın 2016 yılına ait rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi.
Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçalanan süreç, mülkiye müfettişlerinin çalışmalarıyla başladı.
Son Dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ŞÜPHELİ
Rüşvet, İrtikap ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yapılan çalışmada aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinadar'ın ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah operasyon düzenlendi.
ESKİ BAŞKAN ARANIYOR
Operasyon kapsamında eski belediye başkanı Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve aktif zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Murat Hazinedar'ın ise arandığı öğrenildi.
SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video