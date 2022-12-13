Son dakika: Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı, 2 yardımcısı ve aktif zabıta memurlarının da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.



Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Murat Hazinedar'ın arandığı öğrenilirken, dosyanın 2016 yılına ait rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi.