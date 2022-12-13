SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor | Video
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CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı kararı var. Eski Başkan Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında olduğu öğrenildi.