Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis

İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararla ilgili olarak "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Nihai bir karar değildir. İstinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi.Kararı değerlendiren Avukat Dr. Rezan Epözdemir , "7 gün içerisinde istinafa gidilecek. Yargıtay yolu da açık. Yargıtay temyiz itirazlarını reddedip karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete erer. Siyasi yasak için de kararın kesinleşmesi gerekir. İstinaf, kararı kaldırabilir veya Yargıtay kararı bozabilir. Ancak karar bu haliyle kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girmeyecek, sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye edilecek. Dolayısıyla infaz düzenlemesinden faydalandığı için bir yatarı yok" dediİstinaf ve Yargıtay süreçlerine işaret eden Avukat Prof. Dr. Selami Kuran da kararın kesinleşene kadar İmamoğlu'nun tüm siyasi ve anayasal haklardan yararlanabileceğini belirterek, "Yargıtay aşamasından sonra karar hükmünün diğer hususları hayata geçecektir. Sürecin 1.5-2 yılı alacağını düşünüyorum" dedi.